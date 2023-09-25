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Летом в Свердловской области утонули 55 человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за купальный сезон 2023 года утонули 55 человек, в том числе 11 детей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных.
По словам Ирины Каменных, в этом году на водоемах погибло на четыре человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трагедии произошли в 30 муниципалитетах. Больше всего погибших – в Екатеринбурге (пять человек), Слободо-Туринском районе (четыре человека, в том числе один ребенок), Камышловском районе (один взрослый, двое детей) и Рефтинском районе (двое взрослых, один ребенок).
Удалось спасти 60 человек, среди которых и трое детей. За спасение утопающих 14 человек представлены к наградам МЧС и правительства Свердловской области.
Ирина Каменных отметила, что 60% несчастных случаев на воде связаны с употреблением алкоголя, 20% – с безнадзорностью детей. Маленькие дети гибнут, когда за ними не следят взрослые, а подростки чаще всего тонут, когда купаются с друзьями.
По словам Ирины Каменных, в этом году на водоемах погибло на четыре человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трагедии произошли в 30 муниципалитетах. Больше всего погибших – в Екатеринбурге (пять человек), Слободо-Туринском районе (четыре человека, в том числе один ребенок), Камышловском районе (один взрослый, двое детей) и Рефтинском районе (двое взрослых, один ребенок).
Удалось спасти 60 человек, среди которых и трое детей. За спасение утопающих 14 человек представлены к наградам МЧС и правительства Свердловской области.
Ирина Каменных отметила, что 60% несчастных случаев на воде связаны с употреблением алкоголя, 20% – с безнадзорностью детей. Маленькие дети гибнут, когда за ними не следят взрослые, а подростки чаще всего тонут, когда купаются с друзьями.
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