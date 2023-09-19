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В столкновении трех машин в Академическом пострадала восьмилетняя девочка
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Академическом районе Екатеринбурга вчера вечером столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала восьмилетняя девочка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Opel Vectra ехал по улице Вильгельма де Геннина в сторону Краснолесья и врезался во впереди стоящий автомобиль Renault SR, который после удара отбросило на Renault Scenic.
В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic. Ее доставили в больницу с ушибом головы.
Мама пострадавшей девочки рассказала, что они всей семьей возвращались из детской поликлиники домой в Тюмень. Остановились на перекрестке, ждали «зеленый», но неожиданной в заднюю часть машины произошел удар. Дочь ударилась затылком о пассажирское сидение, на котором сидела.
За рулем Opel Vectra находился 28-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Состояние опьянения не установлено.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Opel Vectra ехал по улице Вильгельма де Геннина в сторону Краснолесья и врезался во впереди стоящий автомобиль Renault SR, который после удара отбросило на Renault Scenic.
В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic. Ее доставили в больницу с ушибом головы.
Мама пострадавшей девочки рассказала, что они всей семьей возвращались из детской поликлиники домой в Тюмень. Остановились на перекрестке, ждали «зеленый», но неожиданной в заднюю часть машины произошел удар. Дочь ударилась затылком о пассажирское сидение, на котором сидела.
За рулем Opel Vectra находился 28-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Состояние опьянения не установлено.
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