В столкновении трех машин в Академическом пострадала восьмилетняя девочка



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга вчера вечером столкнулись три автомобиля. В ДТП пострадала восьмилетняя девочка.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель Opel Vectra ехал по улице Вильгельма де Геннина в сторону Краснолесья и врезался во впереди стоящий автомобиль Renault SR, который после удара отбросило на Renault Scenic.В ДТП пострадала восьмилетняя пассажирка Renault Scenic. Ее доставили в больницу с ушибом головы.Мама пострадавшей девочки рассказала, что они всей семьей возвращались из детской поликлиники домой в Тюмень. Остановились на перекрестке, ждали «зеленый», но неожиданной в заднюю часть машины произошел удар. Дочь ударилась затылком о пассажирское сидение, на котором сидела.За рулем Opel Vectra находился 28-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Состояние опьянения не установлено.