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В Компрессорном микрорайоне Екатеринбурга заметили мужчину с ружьем
Фото: «Наш Компрессорный» / vk.com
В Екатеринбурге в Компрессорном микрорайоне возле дома на Прибалтийской, 11 заметили мужчину с ружьем. Из него он не стрелял, но успел напугать очевидцев. По последней информации, его передали медикам.
Фотографии и видео с подозрительным мужчиной опубликовали в группе «Наш Компрессорный» во «ВКонтакте». На кадрах также можно заметить, что мужчина держит в руках какой-то листок.
В комментариях под записью горожане утверждают, что мужчина, который попал в объектив камеры очевидца, якобы регулярно, стоя на балконе, наставляет на детей оружие, из-за чего ребята боятся выходить на прогулку во двор. Комментаторы также утверждают, что этот мужчина три дня назад избил ребенка на улице.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что сотрудники следственно-оперативной группы задержали мужчину и доставили его в ОВД для выяснения обстоятельств.
Фотографии и видео с подозрительным мужчиной опубликовали в группе «Наш Компрессорный» во «ВКонтакте». На кадрах также можно заметить, что мужчина держит в руках какой-то листок.
В комментариях под записью горожане утверждают, что мужчина, который попал в объектив камеры очевидца, якобы регулярно, стоя на балконе, наставляет на детей оружие, из-за чего ребята боятся выходить на прогулку во двор. Комментаторы также утверждают, что этот мужчина три дня назад избил ребенка на улице.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что сотрудники следственно-оперативной группы задержали мужчину и доставили его в ОВД для выяснения обстоятельств.
«Установлено, что у него находилось пневматическое оружие, которое было изъято. Задержанный полицейскими местный житель, 1969 года рождения, был передан медикам для оказания ему специализированной помощи»,
– заявили в полиции порталу «Е1».
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