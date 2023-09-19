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На ЕКАД двое несовершеннолетних на мотоцикле попали в ДТП
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера днем, в 14.50, на ЕКАД произошла авария с участием мотоцикла «Питбайк» и автомобиля Chery Tiggo, в результате которой пострадали двое несовершеннолетних: 17-летний юноша и 11-летняя девочка.
По данным ГИБДД Екатеринбурга, столкновение допустил несовершеннолетний водитель мотоцикла. В результате сам юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, а его подруга-пассажирка ушиб головы и царапины на спине. Обоих пострадавших доставили в ДГКБ №9. В момент ДТП они были без мотошлемов.
По словам 43-летнего водителя автомобиля, он остановился на обочине, чтобы поменять колесо. С его слов, когда он открыл дверь, чтобы выйти, в нее въехал мотоцикл.
Отмечается, что по факту ДТП автоинспекторы передали информацию в ПДН.
По данным ГИБДД Екатеринбурга, столкновение допустил несовершеннолетний водитель мотоцикла. В результате сам юноша получил перелом ключицы и ушиб головы, а его подруга-пассажирка ушиб головы и царапины на спине. Обоих пострадавших доставили в ДГКБ №9. В момент ДТП они были без мотошлемов.
По словам 43-летнего водителя автомобиля, он остановился на обочине, чтобы поменять колесо. С его слов, когда он открыл дверь, чтобы выйти, в нее въехал мотоцикл.
Отмечается, что по факту ДТП автоинспекторы передали информацию в ПДН.
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