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Свердловское УГБИДД ищет очевидцев ночной аварии
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя, который стал участником ночной аварии на 327-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, или ее очевидцев.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональной УГИБДД, этой ночью около 01.20 неустановленный водитель сбил 36-летнего пешехода, который лежал на проезжей части в перпендикулярном положении. Его с переломами ног доставили в городскую больницу Первоуральска.
В ГИБДД призывают водителя, сбившего мужчину, самостоятельно явиться и дать объяснения по факту аварии.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в региональной УГИБДД, этой ночью около 01.20 неустановленный водитель сбил 36-летнего пешехода, который лежал на проезжей части в перпендикулярном положении. Его с переломами ног доставили в городскую больницу Первоуральска.
«Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия, а также лицам, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, с просьбой позвонить в дежурную часть ОМВД России по Первоуральску по телефонам "02", либо +7 (343) 927-04-38, +7 967 742-92-14. Также можно обратиться в Госавтоинспекцию Первоуральска, кабинет 33, или в дежурную часть полиции»,
– говорится в сообщении ГИБДД.
В ГИБДД призывают водителя, сбившего мужчину, самостоятельно явиться и дать объяснения по факту аварии.
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