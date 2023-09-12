Ревдинский школьник прокатился на чужой машине до судебного разбирательства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Ревде школьник угнал «родственную» машину и устроил на ней ДТП. Теперь среди родни конфликтная ситуация, родители угонщика попали на «бабки», а сам виновник рискует оказаться на скамье подсудимых.Хоть угонщику всего 16 лет, а угнанная им «Тойота» принадлежит родственнику, на мальчика всё равно завели уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). При чём, заявление в полицию на него «по-родственному» написал владелец угнанной иномарки. Очень уж ему не понравилось, что подросток не спросил разрешения покататься, да ещё и разбил «Тойоту» о чей-то припаркованный автомобиль.За разбитую «Тойоту» придётся платить родителям мальчика. Заявленный ущерб — 300 тысяч рублей. Им же предстоит оплатить ремонт и второй легковой машины, — сообщает интернет-ресурс «Ревда-инфо».