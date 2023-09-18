Двухлетняя девочка утонула в ванной в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной. Трагедия произошла 19 сентября в одной из квартир дома по проспекту Космонавтов.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, смерть девочки наступила в результате закрытия дыхательных путей водой. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.В городском УМВД уточнили, что девочка воспитывалась матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. Семья не состояла на учете.Мать девочки пояснила, что оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом. Она не предполагала, что дочка может утонуть. Предположительно, малышка смогла закрыть сливное отверстие, из-за чего ванна наполнилось, что привело к трагедии.