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Двухлетняя девочка утонула в ванной в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге двухлетняя девочка утонула в ванной. Трагедия произошла 19 сентября в одной из квартир дома по проспекту Космонавтов.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, смерть девочки наступила в результате закрытия дыхательных путей водой. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
В городском УМВД уточнили, что девочка воспитывалась матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. Семья не состояла на учете.
Мать девочки пояснила, что оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом. Она не предполагала, что дочка может утонуть. Предположительно, малышка смогла закрыть сливное отверстие, из-за чего ванна наполнилось, что привело к трагедии.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, смерть девочки наступила в результате закрытия дыхательных путей водой. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ.
В городском УМВД уточнили, что девочка воспитывалась матерью, с биологическим отцом отношения не поддерживались. Семья не состояла на учете.
Мать девочки пояснила, что оставила ребенка играть в ванной с открытым сливом. Она не предполагала, что дочка может утонуть. Предположительно, малышка смогла закрыть сливное отверстие, из-за чего ванна наполнилось, что привело к трагедии.
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