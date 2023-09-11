В минувшее воскресенье в Тагиле пылала «Волга»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Самовозгорание отечественного автомобиля произошло в минувшее воскресенье в Нижнем Тагиле. Потушили машину очень быстро, но надымила она немало.Автомобиль «Волга» белого цвета заполыхал 17 сентября примерно в 21:00. Произошло это на парковке торгово-разлекательного центра «Депо», что на Свердловском шоссе. Неожиданно из-под крышки капота машины стали вырываться языки пламени, но ещё больше — клубы дыма.На вызов к парковке «Депо» прибыли две единицы техники и пятеро пожарных. На тушение пылающей машины у них ушло от силы две минуты, во многом — благодаря малой площади пожара (всего-то 2 квадратных метра).После осмотра погорелой «Волги» стало понятно, что огонь больше всего повредил моторный отсек, но и салон машины изрядно «потрепало» пламя. По информации ОНДиПР города Нижний Тагил, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.