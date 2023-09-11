На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили движение из-за ДТП

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 91-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень сегодня утром столкнулись два автомобиля. Движение на участке ограничено.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Медики осматривают на месте ДТП трех человек, оказывают им необходимую помощь.Движение транспорта на участке временно ограничено. Автоинспекторы организовали реверсивное движение.