На свердловской трассе насмерть разбился водитель квадроцикла





– сообщили в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области. «Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Минувшей ночью, около 04.00, под Нижним Тагилом на квадроцикле насмерть разбился 41-летний мужчина. По данным ГИБДД по Свердловской области, он не справился с высокой скоростью.Сообщается, что мужчина ехал со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила. В момент ДТП мотошлема и защитной экипировки на нем не было. В каком состоянии он сел за руль квадроцикла должна будет установить экспертиза.Известно, что погибший проживал в Черноисточинске. Прав на управление квадроциклом у него не было. Отмечается также то, что только за 2023 год мужчина привлекался к административной ответственности 22 раза.