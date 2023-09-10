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На свердловской трассе насмерть разбился водитель квадроцикла
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 04.00, под Нижним Тагилом на квадроцикле насмерть разбился 41-летний мужчина. По данным ГИБДД по Свердловской области, он не справился с высокой скоростью.
Сообщается, что мужчина ехал со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила. В момент ДТП мотошлема и защитной экипировки на нем не было. В каком состоянии он сел за руль квадроцикла должна будет установить экспертиза.
Известно, что погибший проживал в Черноисточинске. Прав на управление квадроциклом у него не было. Отмечается также то, что только за 2023 год мужчина привлекался к административной ответственности 22 раза.
Сообщается, что мужчина ехал со стороны поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила. В момент ДТП мотошлема и защитной экипировки на нем не было. В каком состоянии он сел за руль квадроцикла должна будет установить экспертиза.
«Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение»,
– сообщили в пресс-группе УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что погибший проживал в Черноисточинске. Прав на управление квадроциклом у него не было. Отмечается также то, что только за 2023 год мужчина привлекался к административной ответственности 22 раза.
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