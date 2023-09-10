Пьяный водитель сломал дорожное ограждение на границе Эльмаша и Уралмаша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проспект Космонавтов — не только одна из самых протяжённых и оживлённых улиц Екатеринбурга, но и условная «граница» разделяющая Орджоникидзевский административный район на две части — Уралмаш и Эльмаш. Минувшей ночью дорожное ограждение на этой «границе» было сломано пьяным водителем.Уличный «вандализм», в данном случае совершенный дорогостоящим орудием — иномаркой, — произошёл неподалёку от пересечении проспекта улицей Войкова. Водитель автомобиля марки «Volkswagen Tiguan», въехавший в металлическую преграду, пытался скрыться с места ДТП, и даже скрутил госномера со своей машины. Это ему не помогло. Неприятный разговор с представителями ГИБДД всё же состоялся.Как сообщает интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ», «вандал» оказался 37-летним мужчиной. При столкновении с оградой он не пострадал (в отличие от машины, которой оторвало колесо и снесло «передок»). При медосвидетельствовании была установлена основная причина произошедшего — владелец иномарки был пьян. На него был составлен протокол, а машина эвакуирована на спецстоянку.