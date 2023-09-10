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В пострадавшей от пожара Сосьве завершилось строительство домов
Фото: пресс-служба «Группы ЛСР»
В свердловском поселке Сосьва, в котором этой весной произошел разрушительных пожар, завершилось строительство домов. Построено 34 коттеджа.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Группы ЛСР», за четыре месяца в поселке построили 34 дома площадью от 42 до 90 квадратных метров без учета мансардного этажа (летнего помещения). Внутри каждого коттеджа выполнена чистовая отделка под ключ с необходимой сантехникой. Установлены котел отопления и водонагреватель, а на кухне – электроплита с духовкой. На участках также пробурены скважины и устроены автономные канализации.
В компании добавили, что изделия, из которых построены дома, изготовлены на заводе ЖБИ (входит в состав «Группы ЛСР»), и смонтированы уже на строительных площадка в Сосьве. Утверждается, что коробки домов собирались за четыре часа. Затем строители приступали к устройству кровли, проводке электрики, установке сантехники и отделке.
Член Правления «Группы ЛСР» Владимир Крицкий заявил, что жители уже получили ключи от новых домов и начали обустраиваться.
Напомним, что в конце апреля в Сосьве произошел страшный пожар, уничтоживший более 90 домов и учреждение ФСИН, а также погубивший двух человек. Губернатор Евгений Куйвашев попросил «ЛСР» построить дома для погорельцев. Также сейчас ведется строительство трехэтажного многоквартирного дома.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «Группы ЛСР», за четыре месяца в поселке построили 34 дома площадью от 42 до 90 квадратных метров без учета мансардного этажа (летнего помещения). Внутри каждого коттеджа выполнена чистовая отделка под ключ с необходимой сантехникой. Установлены котел отопления и водонагреватель, а на кухне – электроплита с духовкой. На участках также пробурены скважины и устроены автономные канализации.
В компании добавили, что изделия, из которых построены дома, изготовлены на заводе ЖБИ (входит в состав «Группы ЛСР»), и смонтированы уже на строительных площадка в Сосьве. Утверждается, что коробки домов собирались за четыре часа. Затем строители приступали к устройству кровли, проводке электрики, установке сантехники и отделке.
Член Правления «Группы ЛСР» Владимир Крицкий заявил, что жители уже получили ключи от новых домов и начали обустраиваться.
Напомним, что в конце апреля в Сосьве произошел страшный пожар, уничтоживший более 90 домов и учреждение ФСИН, а также погубивший двух человек. Губернатор Евгений Куйвашев попросил «ЛСР» построить дома для погорельцев. Также сейчас ведется строительство трехэтажного многоквартирного дома.
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