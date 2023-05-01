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Многоквартирный дом для погорельцев начали строить в Сосьве
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В свердловском поселке Сосьва строители приступили к активным работам на площадке будущего 60-квартирного дома для погорельцев.
Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрий Кулик заявил, что строители начали разработку котлована. Участок под стройку огорожен. На площадке работают два экскаватора, пять самосвалов и один автокран, ведется разбивка земельного участка.
Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» уже выполнили фактическое присоединение строительной площадки дома к восстановленной электросетевой инфраструктуре поселка. Энергетики обеспечили электроснабжение временных объектов, необходимых для возведения дома, а застройщик приступил к его строительству.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек. Задержаны 29-летний руководитель местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Их заключили под стражу до 26 июня.
Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дмитрий Кулик заявил, что строители начали разработку котлована. Участок под стройку огорожен. На площадке работают два экскаватора, пять самосвалов и один автокран, ведется разбивка земельного участка.
Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» уже выполнили фактическое присоединение строительной площадки дома к восстановленной электросетевой инфраструктуре поселка. Энергетики обеспечили электроснабжение временных объектов, необходимых для возведения дома, а застройщик приступил к его строительству.
Напомним, что в Свердловской области задержали двух подозреваемых, которые, по предварительным данным, причастны к масштабному пожару в Сосьве, где огонь уничтожил более 90 домов и погубил двух человек. Задержаны 29-летний руководитель местной пилорамы и 40-летний специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО». Их заключили под стражу до 26 июня.
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