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Погорельцам из Ревды собирают помощь
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
После вторничного пожара, случившегося в частном доме в Ревде, с обгоревшей крышей над головой и без необходимого имущества осталась семья воспитательницы местного детского садика. Для погорельцев объявлен сбор денег и вещей.
Напомним, частный дом семьи Елены Мясниковой загорелся днём во вторник, 5 сентября. Хозяева дома в этот момент находились на работе, а их питомцев — кошку и собаку — пришлось спасать от огня и дыма подоспевшим пожарным. Вот большую часть имущества спасти не удалось. Члены семьи оказались без запасной одежды и даже посуды в изрядно «обглоданном» огнём строении, которому необходим серьёзный ремонт (а потому и стройматериалы погорельцам тоже не помешали).
В Ревде сейчас проводится сбор денег и вещей для детсадовской воспитательницы. Финансово поддержать погорельцев можно переводом на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 908-904-84-98. В назначении платежа просят указывать «На помощь после пожара».
Напомним, частный дом семьи Елены Мясниковой загорелся днём во вторник, 5 сентября. Хозяева дома в этот момент находились на работе, а их питомцев — кошку и собаку — пришлось спасать от огня и дыма подоспевшим пожарным. Вот большую часть имущества спасти не удалось. Члены семьи оказались без запасной одежды и даже посуды в изрядно «обглоданном» огнём строении, которому необходим серьёзный ремонт (а потому и стройматериалы погорельцам тоже не помешали).
В Ревде сейчас проводится сбор денег и вещей для детсадовской воспитательницы. Финансово поддержать погорельцев можно переводом на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 908-904-84-98. В назначении платежа просят указывать «На помощь после пожара».
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