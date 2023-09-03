Ревдинские пожарные спасли из огня кошку и собаку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожар возник сегодня, 5 сентября на улице Дзержинского в Ревде. Горел частный дом и дворовые постройки хозяйственного назначения.Сообщение о пожаре в пожарную часть поступило в 10:45 от случайных свидетелей происшествия, живущих по соседству, — уточняет подробности издание «Ревда-инфо». К моменту, когда прибыли пожарные, деревянный дом уже изрядно был охвачен огнём. Горели и дворовые постройки, с которых, судя по всему, пожар и начался. Общая площадь пожара составила 146 квадратных метров.Оперативному тушению помогло близкое расположение уличного пожарного гидранта. Подцепившись к нему, огнеборцы — бойцы 65 пожарно-спасательной части и пожарная охрана СУМЗа — справились с огнём за считанные минуты. Ещё до того, как возгорание было ликвидировано, они эвакуировали двух обитателей дома — собаку и кошку. А там подоспели и хозяева спасённых из огня животных. Погорельцы в момент возгорания находились на работе.По предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправной электропроводки, наиболее частой причины пожаров.