Возрастное ограничение 18+
Девочка из Екатеринбурга, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Сочи умерла семилетняя девочка из Екатеринбурга, которая впала в кому из-за ротавируса после купания на Черном море.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на маму малышки, девочка умерла вечером 6 августа.
Напомним, что юная екатеринбурженка подхватила ротавирус после купания в Черном море. Она впала в кому. По поручению свердловского губернатора ее должны были срочно перевезти в Москву для оказания помощи. Но из-за крайнего тяжелого состояния перевезти девочку в столицу оказалось невозможно.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на маму малышки, девочка умерла вечером 6 августа.
«Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем, как»,
– цитирует издание маму девочки.
Напомним, что юная екатеринбурженка подхватила ротавирус после купания в Черном море. Она впала в кому. По поручению свердловского губернатора ее должны были срочно перевезти в Москву для оказания помощи. Но из-за крайнего тяжелого состояния перевезти девочку в столицу оказалось невозможно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка
05 сентября 2023
05 сентября 2023