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Семилетняя екатеринбурженка оказалась при смерти после купания в Черном море
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Семилетняя девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море в Лазаревском микрорайоне Сочи. Ее положили на ИВЛ. Состояние девочки крайне тяжелое, но стабильное.
Как сообщила мама девочки порталу «Е1», ее дочке стало плохо еще в прошлую пятницу, 18 августа, сразу после купания. У малышки поднялась температура и начало тошнить. На следующий день, 19 августа, температура спала, казалось ребенку стало легче.
Девочку в бессознательном состоянии привезли в больницу Лазаревского. Там, по словам мамы малышки, большие очереди с другими детьми, которым тоже стало плохо после купания.
Когда юную екатеринбурженку наконец-то приняли, ее положили в общую палату, где поставили капельницу. Позже ей стало хуже. Со слов родительницы, девочка начала задыхаться, кашлять и хрипеть. Мама перевернула ее на бок, но тут вдруг из носа пошла кровавая пена. Женщина испугалась и позвала медсестру. После этого ее дочку на руках отнесли в реанимацию. Врачи объяснили родителям девочки, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции.
По данным издания, сейчас родители ищут способ доставить ребенка в Екатеринбург, так как, с их слов, в Краснодарском крае врачи не могут помочь ребенку.
В министерстве здравоохранения Свердловской области уже дали поручение связаться с краснодарскими коллегами. С родителями представители ведомства еще не связывались. После консультации с врачами специалисты должны будут принять решение о возможной транспортировке пациента в Екатеринбург или Москву.
Как сообщила мама девочки порталу «Е1», ее дочке стало плохо еще в прошлую пятницу, 18 августа, сразу после купания. У малышки поднялась температура и начало тошнить. На следующий день, 19 августа, температура спала, казалось ребенку стало легче.
«Потом вдруг разболелась голова, ее вырвало фонтаном. Маша начала терять сознание, зрачки увеличились, начало сводить мышцы судорогой. Мы вызвали скорую, она ехала очень долго, поэтому вызвали такси до больницы»,
– рассказала женщина.
Девочку в бессознательном состоянии привезли в больницу Лазаревского. Там, по словам мамы малышки, большие очереди с другими детьми, которым тоже стало плохо после купания.
Когда юную екатеринбурженку наконец-то приняли, ее положили в общую палату, где поставили капельницу. Позже ей стало хуже. Со слов родительницы, девочка начала задыхаться, кашлять и хрипеть. Мама перевернула ее на бок, но тут вдруг из носа пошла кровавая пена. Женщина испугалась и позвала медсестру. После этого ее дочку на руках отнесли в реанимацию. Врачи объяснили родителям девочки, что такое бывает из-за ротавирусной инфекции.
«Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет»,
– переживает мама.
По данным издания, сейчас родители ищут способ доставить ребенка в Екатеринбург, так как, с их слов, в Краснодарском крае врачи не могут помочь ребенку.
В министерстве здравоохранения Свердловской области уже дали поручение связаться с краснодарскими коллегами. С родителями представители ведомства еще не связывались. После консультации с врачами специалисты должны будут принять решение о возможной транспортировке пациента в Екатеринбург или Москву.
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