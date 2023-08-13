Семилетняя екатеринбурженка оказалась при смерти после купания в Черном море

«Потом вдруг разболелась голова, ее вырвало фонтаном. Маша начала терять сознание, зрачки увеличились, начало сводить мышцы судорогой. Мы вызвали скорую, она ехала очень долго, поэтому вызвали такси до больницы»,

– переживает мама.

«Отек легких спал, выкачали 2,5 литра жидкости из легких. Привезли препарат, чтобы снять отек мозга, потом исключили его. Мозг сейчас очень сильно страдает. Мы не знаем, в каком состоянии она будет»,