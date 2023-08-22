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Заболевшую на Черном море семилетнюю екатеринбурженку эвакуируют в Москву
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева семилетию жительницу Екатеринбурга, которая оказалась при смерти после купания в Черном море, эвакуируют в Москву.
Известно, что прямо сейчас идут переговоры о специальном реанимационном борте из столицы, который вывезет ребенка из Краснодарского края, как утверждает близкий к власти источник, в одну из лучших больниц страны.
«Девочка из Екатеринбурга отравилась в Черном море и сейчас в коме. Губернатор попросил министра здравоохранения Андрея Карлова лично курировать вопрос»,
– сообщили в телеграм-канале «Не для протокола».
– сообщили в телеграм-канале «Не для протокола».
Известно, что прямо сейчас идут переговоры о специальном реанимационном борте из столицы, который вывезет ребенка из Краснодарского края, как утверждает близкий к власти источник, в одну из лучших больниц страны.
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