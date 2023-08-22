Впавшую в кому после купания в Черном море екатеринбурженку не могут отправить в Москву

«Состояние девочки оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная. Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков»,