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Впавшую в кому после купания в Черном море екатеринбурженку не могут отправить в Москву
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Семилетнюю екатеринбурженку, которая впала в кому после купания в Черном море, не могут перевезти в Москву из-за крайне тяжелого состояния. Об этом сообщили специалисты Детского реанимационно-консультативного центра, прибывшие на санитарном борте в Сочи.
Известно, что врачи территориального центра медицины катастроф уже проконсультировали краснодарских коллег по видеосвязи и согласовали интенсивную терапию для девочки.
Напомним, что юная екатеринбурженка оказалась при смерти после купания в Черном море. По поручению губернатора ее должны были срочно перевезти в российскую столицу для оказания помощи.
«Состояние девочки оценили как крайне тяжелое, динамика отрицательная. Когда медики попробовали переложить ее для транспортировки, состояние ребенка резко ухудшилось. Сейчас ее невозможно перевезти в Москву или в Екатеринбург из-за высоких рисков»,
– пишет телеграм-канал «Не для протокола».
Известно, что врачи территориального центра медицины катастроф уже проконсультировали краснодарских коллег по видеосвязи и согласовали интенсивную терапию для девочки.
Напомним, что юная екатеринбурженка оказалась при смерти после купания в Черном море. По поручению губернатора ее должны были срочно перевезти в российскую столицу для оказания помощи.
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