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Пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девочку нашли
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски 16-летней Полины, которая накануне пропала в Екатеринбурге. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что местонахождение подростка было неизвестно с 4 сентября. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня Полину нашли.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в «Прорыве».
Напомним, что местонахождение подростка было неизвестно с 4 сентября. В ее поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда. Сегодня Полину нашли.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – сообщили в «Прорыве».
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