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В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 16-летняя Полина Хужахметова. Ее местонахождение неизвестно с 4 сентября.
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, темно-карие глаза, темно-коричневые волосы длиной ниже плеч.
В день пропажи девочка была одета в темные штаны, серую кофту с длинным рукавом, черную кожаную куртку и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №12 и поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-12 либо 102 (полиция), а также 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, темно-карие глаза, темно-коричневые волосы длиной ниже плеч.
В день пропажи девочка была одета в темные штаны, серую кофту с длинным рукавом, черную кожаную куртку и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №12 и поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-12 либо 102 (полиция), а также 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).
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