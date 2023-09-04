В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 16-летняя Полина Хужахметова. Ее местонахождение неизвестно с 4 сентября.Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, темно-карие глаза, темно-коричневые волосы длиной ниже плеч.В день пропажи девочка была одета в темные штаны, серую кофту с длинным рукавом, черную кожаную куртку и белые кроссовки.Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №12 и поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Полины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-12 либо 102 (полиция), а также 8 (900) 044-02-20 («Прорыв»).