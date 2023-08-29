Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 1 сентября, под Первоуральском перевернулся Volkswagen. Авария произошла около 13.00 на 336-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. В результате ДТП пострадала 35-летняя водительница.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, женщина не учла дорожные и погодные условия и выбрала не подходящую скорость движения, вследствие чего не справился с управлением и вылетела за пределы проезжей части, где ее автомобиль опрокинулся и снес ограждение частного дома, закатившись на дачный участок.В результате аварии женщина получила травмы, но была доставлена в больницу лишь после того, как сотрудники ГИБДД составили на нее процессуальные документы и провели освидетельствование, по результатам которого женщина оказалось трезвой. Впрочем, в больнице медики убедились, что с дамой ничего страшного не случилось и, после осмотра, отпустили домой.