В ночном пожаре на Уралмаше едва не погибла семья

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Трёх человек спасли пожарные минувшей ночью. В одном из уралмашевских домов от огня и дыма могли погибнуть девушка и её родители.Дом, в котором в ночь на 1 сентября вспыхнул пожар, расположен на улице Донбасской в Екатеринбурге. Возгорание возникло — пока по неизвестной причине — в квартире на втором этаже. Её обитатели — двое взрослых и 18-летняя девушка — самостоятельно покинуть жилище не смогли, поскольку пламя в прихожей отрезало путь к бегству. В итоге взрослые надышались дыма и потеряли сознание. Девушка оказалась находчивей и рассудительней. Она догадалась намочить и приложить к лицу ткань. Но и она оставалась в охваченной огненной стихией квартире, пока не прибыли специалисты по пожаротушению.Всего в схвате с пожаром на Донбасской приняло участие 12 спасателей, как сообщает интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ». Во избежание других потерпевших ими было принято эвакуировать жильцов других квартир в подъезде. На улицу они вывели десять человек, которым врачебная помощь, к счастью, не понадобилась. А вот оба надышавшихся дыма погорельца находятся под присмотром врачей городской клинической больницы №14.