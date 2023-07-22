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Лесной пожар, уничтоживший дома в селе Шайдуриха, полностью потушен
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области полностью потушили лесной пожар, который 12 июля перекинулся на село Шайдуриха и уничтожил 41 строение.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», возгорание обнаружили в Невьянском районе 12 июля, 16 июля его локализовали на площади 1400 гектаров, а вечером 24 июля – ликвидировали.
Отметим, что директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. А пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
Напомним, что при пожаре в селе погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», возгорание обнаружили в Невьянском районе 12 июля, 16 июля его локализовали на площади 1400 гектаров, а вечером 24 июля – ликвидировали.
Отметим, что директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. А пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
Напомним, что при пожаре в селе погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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