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Пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества
Скриншот видео Г УМЧС России по Свердловской области
Разрушительный пожар в село Шайдуриха Невьянского района пришло из Березовского лесничества по камышам. Об этом сообщил директор Невьянского лесничества Виктор Мохов.
Как рассказал Мохов «Четвертому каналу», пожар сначала произошел в Березовском лесничестве и двигался по кромке болота. Из-за ветра произошел прорыв опорного пункта, и огонь вдоль кромки озера по камышам за час прошел более 10 километров.
Отметим, что директор Невьянского лесничества подтвердил версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
Как рассказал Мохов «Четвертому каналу», пожар сначала произошел в Березовском лесничестве и двигался по кромке болота. Из-за ветра произошел прорыв опорного пункта, и огонь вдоль кромки озера по камышам за час прошел более 10 километров.
«Горючие материалы перелетели через реку Аят, через дамбу и пришли в лесной фонд. За час пожар пришел в Шайдуриху»,
– сообщает Виктор Мохов.
Отметим, что директор Невьянского лесничества подтвердил версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
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