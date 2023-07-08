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СК возбудил уголовное дело о халатности из-за бездействия при распространении огня в Шайдурихе
Архивное фото, Вечерние ведомости
Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после пожара в Шайдурихе. В областной прокуратуре Свердловской области добавили, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. В пресс-службе областного СК рассказали, что «установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населённом пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья».
«В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населённом пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья. В этой связи исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем Надбитовым дано указание о возбуждении ещё одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», – сообщили в пресс-службе свердловского СК.
Отмечается, что «в рамках расследования данного уголовного дела будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населённого пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара».
Напомним, ранее директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха Невьянского района пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
«В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населённом пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья. В этой связи исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолием Дмитриевичем Надбитовым дано указание о возбуждении ещё одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека)», – сообщили в пресс-службе свердловского СК.
Отмечается, что «в рамках расследования данного уголовного дела будет установлено, в полной ли мере уполномоченные должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности пострадавшего населённого пункта, проводили необходимые мероприятия, направленные на недопущение и предотвращение данной ситуации, а также на минимизацию последствий изначально возникшего пожара».
Напомним, ранее директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха Невьянского района пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
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