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Из-за гибели женщины при пожаре в свердловском селе возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за гибели женщины при пожаре в селе Шайдуриха. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По предварительным данным, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. Точные данные о личности погибшей и причина ее смерти устанавливаются в рамках следственных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как уточнили в пресс-службе свердловского главка МВД, сотрудники уголовного розыска предполагают, что погибшая – хозяйка дома Вера Гайко, которая вместе с мужем находилась на даче. В день ЧП, когда загорелся дом, они вместе выбежали из здания.
По пути на пустырь мужчина решил вернуться за документами, а жене рекомендовал находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь дома, ему обожгло лицо, поэтому документы он так и не спас. Мужчину доставили в больницу Невьянска без последующей госпитализации. Свою супругу он больше не видел. Тело женщины обнаружили в сгоревшей бане.
По предварительным данным, погибшей может являться местная жительница, ранее числившаяся без вести пропавшей. Точные данные о личности погибшей и причина ее смерти устанавливаются в рамках следственных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как уточнили в пресс-службе свердловского главка МВД, сотрудники уголовного розыска предполагают, что погибшая – хозяйка дома Вера Гайко, которая вместе с мужем находилась на даче. В день ЧП, когда загорелся дом, они вместе выбежали из здания.
По пути на пустырь мужчина решил вернуться за документами, а жене рекомендовал находиться в безопасном месте. Когда он открыл дверь дома, ему обожгло лицо, поэтому документы он так и не спас. Мужчину доставили в больницу Невьянска без последующей госпитализации. Свою супругу он больше не видел. Тело женщины обнаружили в сгоревшей бане.
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При пожаре в селе Шайдуриха погибла женщина
13 июля 2023
13 июля 2023