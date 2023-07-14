На Уральском электрохимическом комбинате подтвердили смерть рабочего

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УЭХК.

«С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось»,