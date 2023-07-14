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На Уральском электрохимическом комбинате подтвердили смерть рабочего
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Смерть рабочего в Новоуральске при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате официально подтвердили на предприятии.
При инциденте на предприятии погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. В УЭХК заявляют, что всю необходимую помощь семье погибшего окажут в ближайшее время.
В пресс-службе предприятия добавили, что остальные сотрудники, которые находились в производственном помещении цеха в момент инцидента, направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже отправлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее о погибшем заявлял близкий к губернатору канал «Не для протокола», эту же информацию подтвердил и источник «Вечерних ведомостей», бывший сотрудник комбината.
По последним данным, радиационный фон в Новоуральске в четыре раза ниже природного фона. На Уральском электрохимическом комбинате измерили данные, по их информации, фон сейчас 0,07 мкЗв/ч.
Ранее инженер-физик сообщал «Вечерним ведомостям», что опасность при разгерметизации могут представлять токсичные вещества, а не радиация.
«С прискорбием сообщаем, что в результате производственного инцидента на Уральском электрохимическом комбинате утром 14 июля один из наших коллег получил механическую травму, несовместимую с жизнью, спасти его не удалось»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УЭХК.
При инциденте на предприятии погиб слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения. В УЭХК заявляют, что всю необходимую помощь семье погибшего окажут в ближайшее время.
В пресс-службе предприятия добавили, что остальные сотрудники, которые находились в производственном помещении цеха в момент инцидента, направлены на медицинское обследование в ЦМСЧ №31 ФМБА России Новоуральска. Большинство из них уже отправлены домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Ранее о погибшем заявлял близкий к губернатору канал «Не для протокола», эту же информацию подтвердил и источник «Вечерних ведомостей», бывший сотрудник комбината.
По последним данным, радиационный фон в Новоуральске в четыре раза ниже природного фона. На Уральском электрохимическом комбинате измерили данные, по их информации, фон сейчас 0,07 мкЗв/ч.
Ранее инженер-физик сообщал «Вечерним ведомостям», что опасность при разгерметизации могут представлять токсичные вещества, а не радиация.
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На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
14 июля 2023
14 июля 2023