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Бывший сотрудник УЭХК сообщил о семи пострадавших после ЧП работниках
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Новоуральска, бывший сотрудник Уральского электрохимического комбината, работавший с гексафторидом урана, сообщил «Вечерним ведомостям», что на предприятии кроме одного погибшего есть семь серьезно пострадавших работников. Официально эта информация не подтверждена.
По словам собеседника «Вечерних ведомостей», пострадавшие от разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана доставлены в больницу. Предположительно они могли вдохнуть соединения, попавшие в воздух после разгерметизации баллона.
Отметим, что официального подтверждения информации о семи пострадавших и гибели одного сотрудника на предприятии нет. В пресс-службе УЭХК сообщали только об одном пострадавшем. О погибшем в результате ЧП писали близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» и РИА «Новый день» со ссылкой на источник. При этом в областном департаменте информполитики отказались комментировать сведения о погибшем, заявив, что отвечают только за информирование о деятельности губернатора и правительства Свердловской области. В пресс-службе УЭХК информацию о гибели сотрудника не подтвердили и не опровергли – сказали только писать официальный запрос.
Бывший сотрудник Уральского электрохимического комбината добавил, что в цехе №53, где сегодня произошло ЧП, ранее не работали с ОГФУ из Европы. Кроме того, «урановые хвосты» из Германии и Франции хранятся в более крупных, чем один кубометр контейнерах. Собеседник «Вечерних ведомостей» предположил, что работа, во время которой произошла разгерметизация контейнера – часть внутреннего цикла производства предприятия.
По словам жителя Новоуральска, никакой паники в городе сейчас нет.
Уральский электрохимический комбинат – градообразующее предприятие в Новоуральске, является одним из крупнейших в мире (по некоторым данным — крупнейшее) по обогащению урана. ЗАТО Новоуральск находится в 45 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга.
Инженер-физик Андрей Ожаровский сообщал «Вечерним ведомостям», что в случае разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана основную опасность представляют токсичные вещества, а не радиация. Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков добавил, что инцидент вряд ли опасен для населения за пределами предприятия.
По словам собеседника «Вечерних ведомостей», пострадавшие от разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана доставлены в больницу. Предположительно они могли вдохнуть соединения, попавшие в воздух после разгерметизации баллона.
Отметим, что официального подтверждения информации о семи пострадавших и гибели одного сотрудника на предприятии нет. В пресс-службе УЭХК сообщали только об одном пострадавшем. О погибшем в результате ЧП писали близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» и РИА «Новый день» со ссылкой на источник. При этом в областном департаменте информполитики отказались комментировать сведения о погибшем, заявив, что отвечают только за информирование о деятельности губернатора и правительства Свердловской области. В пресс-службе УЭХК информацию о гибели сотрудника не подтвердили и не опровергли – сказали только писать официальный запрос.
Бывший сотрудник Уральского электрохимического комбината добавил, что в цехе №53, где сегодня произошло ЧП, ранее не работали с ОГФУ из Европы. Кроме того, «урановые хвосты» из Германии и Франции хранятся в более крупных, чем один кубометр контейнерах. Собеседник «Вечерних ведомостей» предположил, что работа, во время которой произошла разгерметизация контейнера – часть внутреннего цикла производства предприятия.
По словам жителя Новоуральска, никакой паники в городе сейчас нет.
Уральский электрохимический комбинат – градообразующее предприятие в Новоуральске, является одним из крупнейших в мире (по некоторым данным — крупнейшее) по обогащению урана. ЗАТО Новоуральск находится в 45 километрах к северо-востоку от Екатеринбурга.
Инженер-физик Андрей Ожаровский сообщал «Вечерним ведомостям», что в случае разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана основную опасность представляют токсичные вещества, а не радиация. Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков добавил, что инцидент вряд ли опасен для населения за пределами предприятия.
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На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
14 июля 2023
14 июля 2023