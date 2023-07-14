Инженер-физик назвал главную опасность при разгерметизации баллона на УЭХК

– рассказал Ожаровский «Вечерним ведомостям».

«При взаимодействии с водой (например, при влажном воздухе, особенно если наблюдается туман) гексафторида урана образуются соли уранила и плавиковая кислота – очень токсичное вещество, вызывающее отёк лёгких и смерть»,