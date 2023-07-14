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Инженер-физик назвал главную опасность при разгерметизации баллона на УЭХК
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Инженер-физик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский сообщил «Вечерним ведомостям», что в таком случае основную опасность представляют токсичные вещества, а не радиация.
По словам инженера-физика, первая опасность при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана – это именно токсичные вещества, при чем опасность эта немедленная.
Эксперт отмечает, что при массовой разгерметизации баллонов (не единичной) с обедненным гексафторидом урана смертельные концентрации плавиковой кислоты могут наблюдаться на расстоянии 32 километров. Это в свое время выяснили британские ученые.
Напомним, что в пресс-службе Уральского электрохимического комбината заявили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. О массовой разгерметизации речи не идет, взорвался только один баллон.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что в результате разгерметизации баллона погиб один сотрудник комбината. На самом предприятии сообщали только о пострадавшем. Информацию о погибшем «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УЭХК не подтвердили и не опровергли – сказали только писать официальный запрос.
В областном департаменте информполитики отказались комментировать сведения о погибшем, заявив, что отвечают только за информирование о деятельности губернатора и правительства Свердловской области.
«При взаимодействии с водой (например, при влажном воздухе, особенно если наблюдается туман) гексафторида урана образуются соли уранила и плавиковая кислота – очень токсичное вещество, вызывающее отёк лёгких и смерть»,
– рассказал Ожаровский «Вечерним ведомостям».
По словам инженера-физика, первая опасность при разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана – это именно токсичные вещества, при чем опасность эта немедленная.
Эксперт отмечает, что при массовой разгерметизации баллонов (не единичной) с обедненным гексафторидом урана смертельные концентрации плавиковой кислоты могут наблюдаться на расстоянии 32 километров. Это в свое время выяснили британские ученые.
Напомним, что в пресс-службе Уральского электрохимического комбината заявили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. О массовой разгерметизации речи не идет, взорвался только один баллон.
Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что в результате разгерметизации баллона погиб один сотрудник комбината. На самом предприятии сообщали только о пострадавшем. Информацию о погибшем «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УЭХК не подтвердили и не опровергли – сказали только писать официальный запрос.
В областном департаменте информполитики отказались комментировать сведения о погибшем, заявив, что отвечают только за информирование о деятельности губернатора и правительства Свердловской области.
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На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
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