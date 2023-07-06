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На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

11.54 Пятница, 14 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске сегодня, 14 июля, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Пострадал один человек.

В пресс-службе предприятия сообщили, что разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м3 произошла в цехе 53 УЭХК в 09.13.

В УЭХК заверили, что ситуация носит локальный характер и ограничена только территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуировали, проводится санитарная обработка.

«Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует»,

– заявляют в пресс-службе предприятия.


Причины инцидента сейчас устанавливаются. Сам комбинат работает в штатном режиме.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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