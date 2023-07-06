На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана





– заявляют в пресс-службе предприятия. «Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске сегодня, 14 июля, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Пострадал один человек.В пресс-службе предприятия сообщили, что разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м3 произошла в цехе 53 УЭХК в 09.13.В УЭХК заверили, что ситуация носит локальный характер и ограничена только территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуировали, проводится санитарная обработка.Причины инцидента сейчас устанавливаются. Сам комбинат работает в штатном режиме.