Физик-ядерщик заявил, что ЧП на уральском предприятии ограничится одним цехом

– рассказал «Вечерним ведомостям» Дмитрий Горчаков.

«Если даже был выброс этого газа, он все равно внутри этого цеха, скорее всего, останется. Если он выйдет наружу, просто за счет рассеивания вряд ли это дойдет куда-либо. До города точно не дойдет»,