Возрастное ограничение 18+
Физик-ядерщик заявил, что ЧП на уральском предприятии ограничится одним цехом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков сообщил «Вечерним ведомостям», что ЧП на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске, где произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, ограничится одним цехом.
По словам физика-ядерщика, по сообщению пресс-службы предприятия непонятно, что именно произошло сегодня утром в цехе №53: разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана в твердом состоянии или разгерметизация контейнера с веществом в нагретом состоянии. В первом случае выброс, как сообщает Горчаков, будет минимальный. А во втором случае – выброс парообразного вещества, и все, кто находился рядом, могли пострадать.
Тем не менее, судя по тому, что ЧП произошло внутри цеха, а объем баллона составлял один кубометр, то опасность ограничится цехом.
Напомним, что разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске сегодня утром. В пресс-службе предприятия заявили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.
Инженер-физик Андрей Ожаровский сообщил «Вечерним ведомостям», что в случае разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана основную опасность представляют токсичные вещества, а не радиация.
По словам физика-ядерщика, по сообщению пресс-службы предприятия непонятно, что именно произошло сегодня утром в цехе №53: разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана в твердом состоянии или разгерметизация контейнера с веществом в нагретом состоянии. В первом случае выброс, как сообщает Горчаков, будет минимальный. А во втором случае – выброс парообразного вещества, и все, кто находился рядом, могли пострадать.
Тем не менее, судя по тому, что ЧП произошло внутри цеха, а объем баллона составлял один кубометр, то опасность ограничится цехом.
«Если даже был выброс этого газа, он все равно внутри этого цеха, скорее всего, останется. Если он выйдет наружу, просто за счет рассеивания вряд ли это дойдет куда-либо. До города точно не дойдет»,
– рассказал «Вечерним ведомостям» Дмитрий Горчаков.
Напомним, что разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске сегодня утром. В пресс-службе предприятия заявили, что ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка.
Инженер-физик Андрей Ожаровский сообщил «Вечерним ведомостям», что в случае разгерметизации баллона с обедненным гексафторидом урана основную опасность представляют токсичные вещества, а не радиация.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На уральском предприятии произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана
14 июля 2023
14 июля 2023