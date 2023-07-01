Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень после смерти пятимесячной девочки
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, после которого в Белоярской ЦРБ скончалась пятимесячная малышка. Кроме нее в аварии пострадали трое взрослых и четверо несовершеннолетних девочек.
Напомним, после смерти пятимесячной девочки следователи возбудили уголовное дело.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,
– сообщили в пресс-службе СКР.
Напомним, после смерти пятимесячной девочки следователи возбудили уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».