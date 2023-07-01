Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень после смерти пятимесячной девочки

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах»,