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Пострадавшая в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень пятимесячная малышка скончалась
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пятимесячная малышка, которая пострадала в аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень, скончалась в больнице. По факту ДТП Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Дело было возбуждено в отношении водительницы Chevrolet, которая, совершая обгон, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с Honda. Она сейчас тоже находится в больнице.
«В результате ДТП травмы получили восемь человек, пятеро из которых несовершеннолетние. К сожалению, один ребенок – пятимесячная девочка, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась впоследствии в больнице»,
– сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Дело было возбуждено в отношении водительницы Chevrolet, которая, совершая обгон, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с Honda. Она сейчас тоже находится в больнице.
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