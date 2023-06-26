Девять человек пострадали в столкновении машин на автодороге Екатеринбург — Тюмень

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 30 июня, на автодороге Екатеринбург — Тюмень столкнулись два легковых автомобиля. Все, находившиеся внутри машин, получили травмы. Больше половины из пострадавших — несовершеннолетние.Столкновение произошло на 65 километре вышеуказанной дороги, примерно в 17:00. Все обстоятельства ДТП ещё выясняется, но по имеющимся данным вырисовывается следующая картина. Машина марки «Шевроле» во время движения по трассе пошла на обгон. Для этого водитель 2004 года рождения выехал на полосу встречного движения, где и «повстречался» с другой иномаркой — автомобилем «Хонда». От удара обе машины выкинуло с проезжей части.Сообщается, что в ДТП пострадали 9 человек, 5 из них — несовершеннолетние. К месту происшествия съехались машины ГИБДД, «Скорой помощи» и МЧС.