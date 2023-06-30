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Пострадавшие в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень в тяжелом состоянии
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, в котором столкнулись два легковых автомобиля, восемь человек были госпитализированы. Как сообщили в свердловском Минздраве, они находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в аварии пострадали девять человек, из которых пятеро – несовершеннолетние.
На данный момент известно, что девочка 2023 года рождения, доставленная в Белоярскую ЦРБ, находится в крайнем тяжелом состоянии. Отмечается, что ее очно проконсультировала бригада Территориального центра медицины катастроф.
Еще четверо несовершеннолетних девочек 2010, 2011, 2013 и 2016 годов рождения также в тяжелом состоянии. Их после происшествия отвезли в ДГКБ №9 Екатеринбурга.
Женщину 1977 года рождения доставили в ГБ №36 «Травматологическая» в тяжелом состоянии. Женщину 1982 года рождения – в Асбестовскую ЦГБ. Состояние второй отмечают, как «ближе к удовлетворительному». Ее тоже консультировали медики центра медицины катастроф.
Водительницу 2003 года рождения, которая могла выехать на полосу встречного движения, отвезли в Богдановичскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Ей также была проведена консультация специалистами медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в аварии пострадали девять человек, из которых пятеро – несовершеннолетние.
На данный момент известно, что девочка 2023 года рождения, доставленная в Белоярскую ЦРБ, находится в крайнем тяжелом состоянии. Отмечается, что ее очно проконсультировала бригада Территориального центра медицины катастроф.
Еще четверо несовершеннолетних девочек 2010, 2011, 2013 и 2016 годов рождения также в тяжелом состоянии. Их после происшествия отвезли в ДГКБ №9 Екатеринбурга.
Женщину 1977 года рождения доставили в ГБ №36 «Травматологическая» в тяжелом состоянии. Женщину 1982 года рождения – в Асбестовскую ЦГБ. Состояние второй отмечают, как «ближе к удовлетворительному». Ее тоже консультировали медики центра медицины катастроф.
Водительницу 2003 года рождения, которая могла выехать на полосу встречного движения, отвезли в Богдановичскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Ей также была проведена консультация специалистами медицины катастроф.
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