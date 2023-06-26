Возрастное ограничение 18+
Четыре человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск
Свердловская область / Новости дня / Происшествия
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 1 июля, около 16.40 на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск столкнулись Chevrolet Lacetti, Toyota Land Cruiser и Haval F7, в результате чего пострадали водительница Chevrolet и ее три пассажира, в том числе двое детей восьми и трех лет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловской Госавтоинспекции, после осмотра медиками дети были отпущены домой.
Остальные участники в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что после столкновения автомобили съехали в кювет и перевернулись.
Напомним, что 30 июня на трассе Екатеринбург – Тюмень произошла жуткая авария, в которой пострадали восемь человек, из которых пятеро – дети. После гибели пятимесячной малышки, спасти которую врачи не смогли, было возбуждено уголовное дело.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в свердловской Госавтоинспекции, после осмотра медиками дети были отпущены домой.
«Благодаря тому, что юные пассажиры перевозились на заднем пассажирском сидении в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм они не получили»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Остальные участники в аварии не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент известно, что после столкновения автомобили съехали в кювет и перевернулись.
Напомним, что 30 июня на трассе Екатеринбург – Тюмень произошла жуткая авария, в которой пострадали восемь человек, из которых пятеро – дети. После гибели пятимесячной малышки, спасти которую врачи не смогли, было возбуждено уголовное дело.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Мама с двумя дочками пострадала в ДТП в Кушве
26 июня 2023
26 июня 2023