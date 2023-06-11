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Несколько детей отравились в лагере под Первоуральском
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Трое детей в лагере имени Гайдара под Первоуральском обратились медпункт с болями в животе и тошнотой. Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что расследование в лагере проводится в связи с жалобой родителя ребенка, отдыхающего в лагере.
Специалисты выехали в лагерь и установили, что за медпомощью обратились трое детей. Ребят, у которых были симптомы, а также персонал уже обследовали. Биоматериалы находятся в работе. В лагере организованы дополнительные профилактические мероприятия.
Отметим, что это уже не первый случай массового отравления детей в Свердловской области. У ребят, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. Также известно о случаях заболевания детей в лагерях в Арамили и Полевском.
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что расследование в лагере проводится в связи с жалобой родителя ребенка, отдыхающего в лагере.
Специалисты выехали в лагерь и установили, что за медпомощью обратились трое детей. Ребят, у которых были симптомы, а также персонал уже обследовали. Биоматериалы находятся в работе. В лагере организованы дополнительные профилактические мероприятия.
Отметим, что это уже не первый случай массового отравления детей в Свердловской области. У ребят, отравившихся в школе №33 в Верхней Пышме, выявили норовирусную инфекцию. Также известно о случаях заболевания детей в лагерях в Арамили и Полевском.
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