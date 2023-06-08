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Прокуратура Полевского начала проверку после обращения детей за медпомощью из оздоровительного лагеря
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Полевского начала проверку в связи с обращениями детей за медицинской помощью, которые находились в МАУ «Детский оздоровительный лагерь «Изумруд». Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Известно, что учредителем этого оздоровительного лагеря является администрация Ленинского района Екатеринбурга.
По предварительным данным, несколько детей, находившихся в оздоровительном лагере, обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боли в животе. Детей после оказания им первой медицинской помощи передали родителям для того, чтобы они продолжили лечиться дома.
Специалисты ведомства должны будут дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.
Напомним, что у детей, которые отравились в верхнепышминской школе №33, выявили норовирусную инфекцию.
Известно, что учредителем этого оздоровительного лагеря является администрация Ленинского района Екатеринбурга.
По предварительным данным, несколько детей, находившихся в оздоровительном лагере, обратились за медицинской помощью с жалобами на рвоту и боли в животе. Детей после оказания им первой медицинской помощи передали родителям для того, чтобы они продолжили лечиться дома.
«В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора взяты смывы с поверхностей пищеблока, анализы у заболевших»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Специалисты ведомства должны будут дать правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском лагере.
Напомним, что у детей, которые отравились в верхнепышминской школе №33, выявили норовирусную инфекцию.
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