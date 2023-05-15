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Уральскую столицу вновь накрыло густым смогом
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром уральскую столицу вновь накрыло густым смогом. Местные жители со всех районов города жалуются на едкий дым и сильный запах гари.
Как сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола», смог окутал не только Екатеринбург, но и Нижний Тагиле и другие города. Из-за сильного задымления возникла сложная ситуация на дороге в Реж и на Серовском тракте. Основная причина такого густого смога – слабый ветер.
Напомним, что по последним данным в Свердловской области действуют 32 лесных пожара.
Как сообщает близкий к власти телеграм-канал «Не для протокола», смог окутал не только Екатеринбург, но и Нижний Тагиле и другие города. Из-за сильного задымления возникла сложная ситуация на дороге в Реж и на Серовском тракте. Основная причина такого густого смога – слабый ветер.
«По прогнозам синоптиков, днем, после повышения температуры воздуха, вредные примеси должны рассеяться»,
– пишет телеграм-канал.
Напомним, что по последним данным в Свердловской области действуют 32 лесных пожара.
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16 мая 2023