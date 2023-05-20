Возрастное ограничение 18+
На территории Свердловской области продолжают действовать 32 природных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По последним данным, в Свердловской области продолжают действовать 32 природных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Общая площадь лесных пожаров не уточняется, однако спасатели заверяют, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, борьбу с пожарами продолжают вести около тысячи специалистов, среди них сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, лесничеств. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.
Известно, что за минувший день были ликвидированы 12 пожаров. Еще 12 были локализованы, из них самые крупные:
– в Режевском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;
– в Горноуральском городском округе на площади 210 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 363,5 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади более 120 гектаров.
«Вчера в тушении пожаров были задействованы 8 бортов авиации РСЧС, которые сделали 93 сброса воды, что составляет 578 тонн»,
– рассказали в МЧС.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, борьбу с пожарами продолжают вести около тысячи специалистов, среди них сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, лесничеств. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.
Известно, что за минувший день были ликвидированы 12 пожаров. Еще 12 были локализованы, из них самые крупные:
– в Режевском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;
– в Горноуральском городском округе на площади 210 гектаров;
– в Артемовском городском округе на площади 363,5 гектаров;
– в Гаринском городском округе на площади более 120 гектаров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».