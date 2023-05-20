На территории Свердловской области продолжают действовать 32 природных пожара





– рассказали в МЧС. «Вчера в тушении пожаров были задействованы 8 бортов авиации РСЧС, которые сделали 93 сброса воды, что составляет 578 тонн»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По последним данным, в Свердловской области продолжают действовать 32 природных пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Общая площадь лесных пожаров не уточняется, однако спасатели заверяют, что угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, борьбу с пожарами продолжают вести около тысячи специалистов, среди них сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, лесничеств. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.Известно, что за минувший день были ликвидированы 12 пожаров. Еще 12 были локализованы, из них самые крупные:– в Режевском городском округе на площади 1 тысяча гектаров;– в Горноуральском городском округе на площади 210 гектаров;– в Артемовском городском округе на площади 363,5 гектаров;– в Гаринском городском округе на площади более 120 гектаров.