В Асбесте восстановили водоснабжение

– объяснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«После заполнения резервуаров давление постепенно поднимали, чтобы не порвать сети. Сейчас вода уже поступила в "нижнюю" часть города. Постепенно планируем заполнить все трубы и пустить воду повсеместно. Все показатели в пределах допустимых норм, Роспотребнадзор со своей стороны ведет контроль»,