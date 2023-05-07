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В Асбесте восстановили водоснабжение
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Асбесте восстановили водоснабжение и вернули горожанам воду. Известно, что вода начала поступать в дома еще вчера вечером, ближе к ночи.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая из-за повреждения местной насосной станции после пожара без водоснабжения осталось 80% города.
Как рассказали в департаменте информационной политики, вчера энергетики смогли запустить местную насосную станцию, после чего началось заполнение резервуаров водой. На их заполнение должно уходить около восьми часов, но из-за отключения электричества, которое произошло вчера, процесс приостанавливался.
В «Водоканале» Асбеста также предупредили, что несмотря на то, что водоснабжение было восстановлено, в городе возможны перебои с водой. На линии уже работает бригад с целью установления причин.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 мая из-за повреждения местной насосной станции после пожара без водоснабжения осталось 80% города.
Как рассказали в департаменте информационной политики, вчера энергетики смогли запустить местную насосную станцию, после чего началось заполнение резервуаров водой. На их заполнение должно уходить около восьми часов, но из-за отключения электричества, которое произошло вчера, процесс приостанавливался.
«После заполнения резервуаров давление постепенно поднимали, чтобы не порвать сети. Сейчас вода уже поступила в "нижнюю" часть города. Постепенно планируем заполнить все трубы и пустить воду повсеместно. Все показатели в пределах допустимых норм, Роспотребнадзор со своей стороны ведет контроль»,
– объяснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В «Водоканале» Асбеста также предупредили, что несмотря на то, что водоснабжение было восстановлено, в городе возможны перебои с водой. На линии уже работает бригад с целью установления причин.
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