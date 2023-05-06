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В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Асбесте из-за повреждения насосной станции после пожара без водоснабжения осталось 80% города. Об этом сообщает местная служба «Водоканала». Людей просят экономить воду, которая еще есть.
В связи с этим в разных точках города организуют подвоз воды. Адреса и график подвоза воды можно посмотреть здесь.
Также в течение дня обещают организовать дополнительные точки раздачи воды. Людей также предупреждают о том, что график может меняться в зависимости от ситуации.
Известно, что водоснабжение осталось в районе, запитанном от Грязнушенского водозабора. Речь идет о домах по улице Челюскинцев от улицы Труда до Строителей.
Тем временем местные СМИ сообщают о том, что люди массово скупают питьевую воду в магазинах Асбеста.
«Вчера, 6 мая, в 23.40 от диспетчера "Облкоммунэнерго" поступила информация об аварийном отключении высоковольтной линии 35кВ, питающей насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождений. В результате этого город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады "Облкоммунэнерго" в 04.00 выехали на устранение аварии»,
– пишет асбестовский «Водоканал».
– пишет асбестовский «Водоканал».
В связи с этим в разных точках города организуют подвоз воды. Адреса и график подвоза воды можно посмотреть здесь.
Также в течение дня обещают организовать дополнительные точки раздачи воды. Людей также предупреждают о том, что график может меняться в зависимости от ситуации.
Известно, что водоснабжение осталось в районе, запитанном от Грязнушенского водозабора. Речь идет о домах по улице Челюскинцев от улицы Труда до Строителей.
«Просьба, экономно расходовать ту питьевую воду, которая есть на сегодня»,
– просят в «Водоканале».
Тем временем местные СМИ сообщают о том, что люди массово скупают питьевую воду в магазинах Асбеста.
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