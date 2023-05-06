В Асбесте из-за лесных пожаров без водоснабжения осталось 80% города

«Вчера, 6 мая, в 23.40 от диспетчера "Облкоммунэнерго" поступила информация об аварийном отключении высоковольтной линии 35кВ, питающей насосные станции Малый Рефт и Восточно-Асбестовское месторождений. В результате этого город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады "Облкоммунэнерго" в 04.00 выехали на устранение аварии»,



– пишет асбестовский «Водоканал».





– просят в «Водоканале». «Просьба, экономно расходовать ту питьевую воду, которая есть на сегодня»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости