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Из-за аварии на Рефтинском ГРЭС три населенных пунктах остались без электричества
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области после аварии на Рефтинском ГРЭС без электричества остались три населенных пунктах: Абест и поселки Малышева и Рефтинский.
По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, «реанимация и послеоперационное отделение в больнице Асбеста были оперативно запитаны от резервных генераторов, воду туда подвозят». Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, что в Асбесте 80% домов остались без водоснабжения после повреждения насосной станции из-за пожара. В городе живут около 60 тысяч человек.
По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, «реанимация и послеоперационное отделение в больнице Асбеста были оперативно запитаны от резервных генераторов, воду туда подвозят». Об этом сообщает телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, что в Асбесте 80% домов остались без водоснабжения после повреждения насосной станции из-за пожара. В городе живут около 60 тысяч человек.
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