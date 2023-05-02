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Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По последним данным, площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 33 тысячи гектаров леса. В борьбе со стихией задействованы 2,5 тысячи человек и 496 единиц спецтехники. К концу минувшего дня в лесах региона действовало 53 пожара.
Об этом сообщает департамент информационной политики.
Кроме этого, за сутки огнеборцам удалось локализовать 15 возгораний площади 1658 гектаров. Было остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Также восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.
Напомним, что из-за сухой и ветреной погоды свердловские власти запретили посещать природные парки. Также в регионе приостановлен сезон весенней охоты до 10 мая. Помимо этого, с 5 мая в Свердловской области действует режим чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщает департамент информационной политики.
Кроме этого, за сутки огнеборцам удалось локализовать 15 возгораний площади 1658 гектаров. Было остановлено распространение крупных пожаров в Нижне-Тагильском и Алапаевском лесничествах. Также восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.
«Тушение продолжается в Артемовском, Талицком районах – горит более 4 тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе – 5900 гектаров. В Тугулымском районе – три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Действуют также возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма»,
– передают в ДИПе.
– передают в ДИПе.
Напомним, что из-за сухой и ветреной погоды свердловские власти запретили посещать природные парки. Также в регионе приостановлен сезон весенней охоты до 10 мая. Помимо этого, с 5 мая в Свердловской области действует режим чрезвычайной ситуации.
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