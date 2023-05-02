Пожары в Свердловской области охватили более 33 тысяч гектаров леса

«Тушение продолжается в Артемовском, Талицком районах – горит более 4 тысяч гектаров леса, в Режевском городском округе – 5900 гектаров. В Тугулымском районе – три пожара на общей площади почти пять тысяч гектаров. Действуют также возгорания в Асбестовском, Березовском, Верхотурском, Сосьвинском районах, на территории ГО Верхняя Пышма»,



– передают в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости