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В лесах Свердловской области введен режим ЧС
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Свердловской области с 5 мая. Соответствующий указ подписал вице-губернатор Олег Чемезов, который значится в документе исполняющим обязанности главы региона.
Согласно документу, режим ЧС вводится в лесах из-за масштабных пожаров. Руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций назначили главу свердловского Минприроды Дениса Мамонтова.
Контроль за исполнением указа возложено на первого замгубернатора Алексея Шмыкова.
Напомним, что в лесах Свердловской области действует 23 пожара на площади 2 236 гектаров. Еще два пожара зафиксированы на землях обороны и безопасности и на землях населенных пунктов.
Согласно документу, режим ЧС вводится в лесах из-за масштабных пожаров. Руководителем ликвидации чрезвычайных ситуаций назначили главу свердловского Минприроды Дениса Мамонтова.
Контроль за исполнением указа возложено на первого замгубернатора Алексея Шмыкова.
Напомним, что в лесах Свердловской области действует 23 пожара на площади 2 236 гектаров. Еще два пожара зафиксированы на землях обороны и безопасности и на землях населенных пунктов.
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