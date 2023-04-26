Возрастное ограничение 18+
Сезон весенней охоты приостановили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области для профилактики возникновения лесных пожаров приостановили сезон весенней охоты на неделю – с 28 апреля по 9 мая.
Предполагается, что данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров.
В департаменте животного мира рассказали, что на всей территории области на неделю приостановят выдачу разрешений, а также любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охот на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий и на особо охраняемых природных территориях областного значения.
Ограничения, учитывая сезон, затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в Свердловской области. Также Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, сильно пострадавших от пожаров: Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и ГО Карпинск.
Предполагается, что данная мера позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение природных пожаров.
В департаменте животного мира рассказали, что на всей территории области на неделю приостановят выдачу разрешений, а также любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, иные виды охот на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий и на особо охраняемых природных территориях областного значения.
Ограничения, учитывая сезон, затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в Свердловской области. Также Куйвашев ввел режим ЧС в муниципалитетах, сильно пострадавших от пожаров: Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махнёвском муниципальном образовании и ГО Карпинск.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».