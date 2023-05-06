Возрастное ограничение 18+
В тушении пожаров в лесах Свердловской области задействовали более тысячи человек
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более тысячи специалистов ведут борьбу с пожарами в лесах Свердловской области – сотрудники авиалесоохраны, МЧС, лесничие и арендаторы. В тушении задействованы более 250 единиц спецтехники.
По данным департаменте информационной политики региона, за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров. Еще 9 пожаров удалось локализовать. Однако, несмотря на постоянную борьбу с огнем площадь пожаров в свердловских лесах только за один день выросла с 2 236 до 12 084 гектаров.
Напомним, что для профилактики природных пожаров в регионе до 10 мая приостановлен сезон охоты. Кроме этого, свердловские власти запретили посещать природные парки.
По данным департаменте информационной политики региона, за сутки огнеборцам удалось ликвидировать 16 лесных пожаров на площади почти 550 гектаров. Еще 9 пожаров удалось локализовать. Однако, несмотря на постоянную борьбу с огнем площадь пожаров в свердловских лесах только за один день выросла с 2 236 до 12 084 гектаров.
Напомним, что для профилактики природных пожаров в регионе до 10 мая приостановлен сезон охоты. Кроме этого, свердловские власти запретили посещать природные парки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».