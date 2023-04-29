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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 12 тысяч гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла с 2 236 до 12 084 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».
По данным на 6 мая 02.00, на землях лесного фонда региона действовало 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 084 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 23 пожарах на площади 2 236 гектаров.
Также продолжается тушение одного пожара на землях обороны и безопасности на площади 55 гектаров, и пожара на землях населенных пунктов – 44 гектара.
Всего на территории России, по последним данным, действовало 90 лесных пожаров на общей площади 39 739 гектаров. На борьбу с огнем было направлено 4 477 человек, 1 061 единица техники, 11 воздушных судов.
По данным на 6 мая 02.00, на землях лесного фонда региона действовало 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 084 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о 23 пожарах на площади 2 236 гектаров.
Также продолжается тушение одного пожара на землях обороны и безопасности на площади 55 гектаров, и пожара на землях населенных пунктов – 44 гектара.
Всего на территории России, по последним данным, действовало 90 лесных пожаров на общей площади 39 739 гектаров. На борьбу с огнем было направлено 4 477 человек, 1 061 единица техники, 11 воздушных судов.
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