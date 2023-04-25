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Калиновский лесопарк перехватил печальную «эстафету» свердловских пожаров
Происшествия
Фото: телеграм-канал Вечерние Ведомости / t.me/ve4ved
В Екатеринбурге опять горит лес. На этот раз (и уже не впервые за месяц) полыхает трава в Калиновском лесопарке города. Но трава ли? И случайно ли она загорелась?
Новый пожар заметили сегодня во второй половине дня. По сообщениям очевидцев, горит сухая трава неподалёку от железнодорожного полотна, которое пролегает по кромке леса. По информации Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, огнём охвачена площадь в 3 гектара. На тушение огненной стихии направлено 16 пожарных.
У некоторых жителей Екатеринбурга возникли сомнения относительно того, что пожар в Калиновском лесопарке возник случайно. Да, и на горение травы это не очень похоже — уж слишком густой дым и большие языки пламени видны на видеороликах, которые распространяются с места происшествия. Подозрений добавляет и сегодняшнее сообщение о том, что в Шарташском лесопарке Екатеринбурга был задержан поджигатель. Тем более, что поджигателя ловили и в самом Калиновском лесопарке совсем недавно. Напомним, тот пожар произошёл 12-го апреля и примерно на территории, где планируется прокладывать новую автодорогу.
Новый пожар заметили сегодня во второй половине дня. По сообщениям очевидцев, горит сухая трава неподалёку от железнодорожного полотна, которое пролегает по кромке леса. По информации Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области, огнём охвачена площадь в 3 гектара. На тушение огненной стихии направлено 16 пожарных.
У некоторых жителей Екатеринбурга возникли сомнения относительно того, что пожар в Калиновском лесопарке возник случайно. Да, и на горение травы это не очень похоже — уж слишком густой дым и большие языки пламени видны на видеороликах, которые распространяются с места происшествия. Подозрений добавляет и сегодняшнее сообщение о том, что в Шарташском лесопарке Екатеринбурга был задержан поджигатель. Тем более, что поджигателя ловили и в самом Калиновском лесопарке совсем недавно. Напомним, тот пожар произошёл 12-го апреля и примерно на территории, где планируется прокладывать новую автодорогу.
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